Депутат Хамитов предложил ввести самозапрет на покупку алкоголя

Депутат Государственной думы Амир Хамитов сообщил о намерении предложить введение системы добровольного отказа от покупки алкоголя. Такой механизм уже успешно применяется в отношении кредитных продуктов, отметил он в беседе с Life.ru.
Парламентарий выразил уверенность, что данная инициатива поможет продвижению национальных целей, направленных на формирование здорового образа жизни среди населения.
«Здоровый образ жизни — это одна из главных национальных целей, о важности которой неоднократно говорил и президент России Владимир Владимирович Путин», — подчеркнул депутат.
По его словам, желающие избежать ненужных соблазнов смогут добровольно ограничить себя от таких покупок. Сэкономленные средства Хамитов предложил потратить на посещение фитнес-зала.
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