Депутат Хамитов предложил организовать фестиваль «КиберЕлка» как альтернативу утренникам

Депутат Госдумы от партии «Новые люди» Амир Хамитов предложил альтернативу традиционным школьным утренникам. Речь идет об организации декабрьского фестиваля киберспорта и цифровых навыков «КиберЕлка», сообщил Life.ru .

Как пояснил парламентарий, школьники будут не просто играть, а учиться работать в команде, осваивать робототехнику, программирование, ИИ-челленджи и цифровые квизы.

«КиберЕлка» — это наша попытка вернуть в декабрь ту самую атмосферу ожидания чуда, только на языке детей XXI века», — отметил Хамитов.

Мероприятие может стать первым шагом в профессию — от айтишника до инженера, от аналитика данных до разработчика игр. Фестиваль предлагается проводить онлайн ежегодно.