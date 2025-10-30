Депутат Хамитов предложил новый формат «Уроков истории» с участием знаменитых атлетов

В российских школах может появиться новая образовательная инициатива — «Спортивные уроки истории». Проект предполагает привлечение известных спортсменов для проведения уроков, которые будут мотивировать школьников и прививать им любовь к спорту и патриотизм, сообщил Life.ru .

Инициатива принадлежит депутату Государственной думы от партии «Новые люди» Амиру Хамитову. Он считает, что такие встречи станут мощным стимулом для ребят.

«Сегодня особенно важно показывать молодежи живые примеры силы духа, настойчивости и веры в себя», — заявил парламентарий.

«Спортивные уроки истории» будут посвящены не только спорту, но и жизни в целом. Спортсмены поделятся своими личными историями о преодолении трудностей, расскажут о роли спорта в формировании характера и гражданской ответственности. Хамитов обратился к министру просвещения Сергею Кравцову с просьбой поддержать эту инициативу на федеральном уровне.