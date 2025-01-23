Депутат Гутенев: маркировка поможет бороться с фальсификацией косметики

Председатель Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев сообщил Life , что из-за сложностей с логистикой, вызванных санкциями, объемы поставок легальной косметики снижаются, что ведет к увеличению оборота поддельной продукции на маркетплейсах. Одним из способов борьбы с подделками может стать обязательная маркировка товаров.

В России с 1 октября 2020 года маркировка стала обязательной для парфюмерии, а с 2025 года она будет внедрена для мыла, средств для волос, бритья, дезодорантов и косметики. С 1 июля 2026 года все участники рынка должны будут использовать электронный документооборот при отгрузке маркированной продукции.

Особенную тревогу вызывает распространение контрафакта на маркетплейсах. Для решения этой проблемы разрабатывается законопроект о сертификатах, предусматривающий предоставление покупателям доступа к реестру выданных сертификатов соответствия. Этот закон вступит в силу с октября 2026 года.