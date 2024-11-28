Депутат Гусев предложил ввести ограничения на запуск фейерверков в новогоднюю ночь на федеральном уровне

Россиянам предложили отказаться от запуска фейерверков в новогоднюю ночь. С такой инициативой выступил депутат Государственной думы Дмитрий Гусев. Он направил копии обращений на имя мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, передает RT .

По словам парламентария, в прошлом году подобные ограничения действовали в 37 субъектах России. Местные власти отменяли салюты по соображениям безопасности и их неуместности в период проведения специальной военной операции (СВО).

Гусев предложил ограничить запуск фейерверков в Новый год на федеральном уровне, а сэкономленные деньги направить на выплаты российским военнослужащим и их семьям.