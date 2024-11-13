Депутат Гусев предложил разместить в приложениях для вызова такси тревожную кнопку

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил улучшить безопасность участников поездки в такси. Парламентарий указал на необходимость размещения тревожной кнопки в приложениях для заказа машин, сообщил RT.
Возможность вызвать помощь должен иметь как пассажир, так и водитель.
По словам Гусева, кнопку SOS необходимо ярко выделить на главном экране программы. После активации предполагается запись разговора в салоне авто, которая передается диспетчеру в режиме реального времени. Кроме того, при нажатии должна начинаться фиксация трекинга маршрута, пояснил депутат.
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