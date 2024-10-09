Депутат Гусев: почти миллион водителей такси в России работают вне закона

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев в беседе с телеканалом «Звезда» заявил о том, что в России вне закона работают почти миллион таксистов. Они перешли в «серую зону» сразу после принятия закона в прошлом году.

«Из полутора миллионов человек, которые работали в отрасли такси, чуть больше 600 тысяч зарегистрировались по новому законодательству», — сказал парламентарий.

В Москве и Санкт-Петербурге, как пояснил Гусев, около 90% таксистов работают на арендованных машинах через чаты и соцсети.

Депутат отметил, что сейчас в Госдуме готовятся поправки, которые позволят сделать поездки в такси для людей безопасными.