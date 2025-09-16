Депутат Гусев отметил, что ограничений на продажу систем нагревания табака пока не планируется

Системы нагревания табака регулируются теми же правовыми нормами, что и традиционные табачные изделия, поэтому вопрос о полном запрете их продажи на данный момент не рассматривается. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев отметил, что такие устройства не вызывают такого негативного отношения, как вейпы, которые фактически остаются вне регулирования и должны быть запрещены, написала «Российская газета» .

Он подчеркнул, что борьбу с курением табака, которое общество воспринимает мягче, чем вейпы и наркотики, необходимо обсуждать отдельно.

Электронные системы доставки никотина представляют собой устройства, испаряющие жидкость с никотином или без него. Пользователь вдыхает пар, а не дым, что и дало название процессу — вейпинг. На рынке представлен широкий выбор жидкостей и гаджетов. Как правило, в состав жидкостей входят глицерин, пропиленгликоль, ароматизаторы и никотин, сообщил сайт nashgorod.ru.

В отличие от них системы нагревания табака функционируют иначе: применяются специальные стики, внутри которых находится переработанный табак. Он нагревается до температуры, при которой отсутствует процесс горения, но образуется аэрозоль, содержащий никотин.