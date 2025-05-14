Депутат Говырин: страховая выплата рассчитывается на основе индивидуальных пенсионных баллов

Механизм расчета страховой пенсии базируется на индивидуальных пенсионных коэффициентах — системе баллов, которая отражает трудовой стаж и уплаченные страховые взносы. Об этом рассказал член комитета Государственной думы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин в беседе с RT .

По словам парламентария, каждый год официальной работы с «белой» зарплатой приносит определенное количество баллов. Их максимальное число — десять — начисляется при высокой зарплате, но ниже предельной величины базы, установленной на 2025 год в размере 2 222 000 рублей в год. Затем сумма баллов умножается на стоимость одного коэффициента (145,69 рубля), прибавляется фиксированная выплата (8907,70 рубля). Полученное значение — итоговая сумма пенсии.

Говырин подчеркнул, что для назначения выплаты нужно не менее 15 лет страхового стажа и минимум 30 баллов. Отказ от «серых» схем оплаты труда и длительная официальная занятость — факторы, которые напрямую влияют на будущие выплаты, заключил депутат.