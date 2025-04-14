Депутат Говырин сообщил о новом налоговом вычете в 18 тысяч рублей за сдачу ГТО

В 2025 году вступят в силу изменения, которые увеличат стандартные вычеты на детей и добавят новый вычет в размере 18 тысяч рублей за успешную сдачу нормативов ГТО. Обязательное условие для его получения — прохождение диспансеризации. Об этом рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин в беседе с RT .

Парламентарий пояснил, что налоговый вычет позволяет уменьшить налогооблагаемую базу.

«Стандартные вычеты касаются, например, родителей, которые содержат детей, и льготных категорий граждан. Хорошая новость заключается в том, что теперь для получения детского вычета работнику не нужно подавать заявление работодателю», — отметил депутат.

По его словам, лимит в данном случае составляет 150 тысяч рублей в год. Для получения выплаты можно обратиться в бухгалтерию компании-нанимателя или использовать личный кабинет налогоплательщика на сайте налоговой инспекции.