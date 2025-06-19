Депутат Говырин развеял слухи о тотальных ограничениях банковских переводов

С 1 июня 2025 года в России могут быть приостановлены операции по банковским картам, если они покажутся финансовому учреждению подозрительными. Подробнее рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин в беседе с Life.ru .

Существует мнение, что новые законы введут жесткие ограничения на все переводы между гражданами. На самом деле изменения направлены на борьбу с преступными схемами, а не на ограничение добросовестных операций, таких как переводы от родственников или сбор средств на детские мероприятия.

«Речь не идет о тотальных ограничениях переводов добросовестных граждан между собой, когда бабушка или мама переводят дочке или знакомой деньги на шоколадку или в классе родители скидываются на детский утренник», — пояснил парламентарий.

По его словам, переводы между друзьями, родными или сделанные по личным соглашениям не будут автоматически подвергаться надзору.