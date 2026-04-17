Депутат Говырин рассказал об изменении условий выхода на пенсию для многодетных матерей

Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин рассказал RT о новых условиях выхода на пенсию для многодетных родителей в 2026 году.

Согласно информации депутата, женщины, родившие и воспитавшие троих детей до восьми лет, смогут выйти на пенсию в 57 лет, четверых — в 56, а пятерых и более — в 50 лет.

«С 1 января 2026 года один коэффициент стоит 156,76 рубля, фиксированная выплата — 9584,69 рубля», — пояснил парламентарий.

По его словам, основное изменение касается учета детей. Если раньше уход за ними включался в стаж максимум на шесть лет суммарно, то с 2026 года это ограничение снимается. Уход за каждым ребенком до полутора лет будет учитываться в ИПК и стаже без ограничений по количеству.