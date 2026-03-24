Депутат Говырин рассказал о новых правилах использования маткапитала в 2026 году

С 2026 года материнский капитал можно будет использовать для погашения жилищных займов, предоставленных микрокредитными компаниями (МКК), которые полностью принадлежат субъектам Российской Федерации. Об этом Life.ru сообщил депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

МКК, находящиеся в стопроцентной собственности региона, играют важную роль в реализации ипотечных программ, особенно в регионах с развивающейся инфраструктурой поддержки жилищного строительства. В каждом субъекте может функционировать только одна такая организация, что обеспечивает прозрачность и контроль за использованием бюджетных средств.

Условия использования средств материнского капитала при взаимодействии с МКК аналогичны условиям, действующим при сотрудничестве с банками. Это способствует унификации и упрощению процедур получения государственной поддержки.

Размеры материнского капитала после индексации 1 февраля 2026 года составят: 728 921,9 рубля на первого ребенка; 963 243,17 рубля при рождении второго ребенка, если сертификат на первого ребенка не был оформлен; 234 321 рубль в качестве доплаты за второго ребенка при наличии оформленного сертификата на первого.

Кроме того, при рождении третьего или последующих детей предоставляется 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита, которые также могут быть использованы в рамках новых правил.

Ключевым преимуществом является то, что средства материнского капитала могут быть направлены на погашение жилищных кредитов и займов без ожидания достижения ребенком трехлетнего возраста. Это позволяет семьям оперативно решать жилищные вопросы и улучшать свои жилищные условия.