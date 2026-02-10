Депутат Говырин рассказал о категориях россиян, которым положены льготы при зачислении в детский сад

В 2026 году приоритетное зачисление детей в детские сады регулируется федеральными нормами, предусматривающими особые условия для отдельных категорий граждан. Член комитета Государственной думы по малому и среднему бизнесу Алексей Говырин в беседе с RT объяснил правила поступления в дошкольные образовательные учреждения.

Детям сотрудников силовых ведомств, таких как полиция, прокуратура, суд и Следственный комитет, предоставляется право внеочередного приема. Дополнительные преференции предусмотрены для детей военнослужащих и волонтеров, участвующих в специальных операциях, а также для детей, оставшихся без попечительства взрослых.

Отдельно оговорены преимущества для семей, пострадавших от техногенных катастроф, таких как авария на Чернобыльской АЭС. Законодательство предусматривает специальное право на внеочередное устройство в детский сад для таких семей.

Наконец, существуют семейные основания для приоритета в приеме: наличие старших братьев или сестер, уже обучающихся в детском учреждении, позволяет младшим детям поступить туда же без очереди. Многодетные семьи также пользуются преимуществами, установленными на региональном уровне. Соблюдение установленной процедуры подачи документов гарантирует соблюдение законных интересов заявителей.