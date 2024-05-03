Депутат Говырин рассказал, что запрещено увольнять родителей-одиночек с детьми до 16 лет | 360°

Общество 03 мая 2024, 14:33 Депутат Говырин рассказал, что запрещено увольнять родителей-одиночек с детьми до 16 лет

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К категории работников, которых нельзя уволить, относятся родители одиночки, чей ребено не достиг возраста 16 лет. Об этом «ФедералПресс» рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин.

Он объяснил, что новые поправки вступили в силу в феврале текущего года. Причем они касаются работников обоих полов.

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«Причем неважно — это отец, одиноко воспитывающий ребенка, или мать-одиночка», — подчеркнул депутат.

Он добавил, что также нельзя уволить сотрудников, которые находятся на официальном больничном, беременных и женщин в декрете.

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