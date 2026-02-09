Депутат Говырин рассказал, что с 2026 года социальная пенсия по потере кормильца назначается автоматически

В России существует три вида пенсий по случаю потери кормильца (СПК). Для того чтобы понять, какая из них полагается конкретной семье, необходимо учитывать статус умершего, отметил депутат Государственной думы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин в беседе с RT .

Если у кормильца был хотя бы один день страхового стажа, назначается страховая пенсия по статье 10 закона №400-ФЗ. Если он погиб на военной службе по призыву, в добровольческом формировании, при радиационной катастрофе или космическом полете, семья вправе претендовать на государственную пенсию. Когда же стажа нет вовсе, выплачивается социальная пенсия.

Право на выплаты получают нетрудоспособные члены семьи, состоявшие на иждивении: дети до 18 лет, студенты-очники до 23 лет, инвалиды с детства без возрастного ограничения, а также родители и супруги пенсионного возраста или с инвалидностью. Для детей до 18 лет иждивение доказывать не нужно, а с 2026 года социальная пенсия им будет назначаться автоматически со дня смерти кормильца.

Один из родителей или супруг, занятый уходом за ребенком умершего до 14 лет, получает пенсию по СПК даже без подтверждения иждивения. Единственное условие — этот человек не должен работать. Помимо самой пенсии, неработающим получателям с доходом ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе полагается социальная доплата.

Студенты-сироты и потерявшие обоих родителей в период обучения имеют право на государственную социальную стипендию по статье 36 Закона об образовании. Региональные льготы на проезд, питание и ЖКУ зависят от субъекта России и статуса кормильца, поэтому их нужно уточнять в местных органах соцзащиты.