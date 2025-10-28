Депутат Говырин рассказал, что регионы сами регулируют условия получения подарка для новорожденного

В России подарок для новорожденного не является федеральной мерой поддержки, и каждая территория самостоятельно определяет свои условия вручения и состав набора. Об этом рассказал депутат Государственной думы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин в беседе с RT .

«Ребенок должен быть зарегистрирован в регионе, а хотя бы один из родителей — иметь постоянное место жительства на его территории», — отметил парламентарий.

Наборы выдают при выписке из роддома или во время регистрации рождения в ЗАГС, а в некоторых случаях оформить подарок можно через МФЦ или портал госуслуг.

Депутат подчеркнул, что в Москве родители могут выбрать между набором «Наше сокровище» и денежной выплатой в размере 20 тысяч рублей. В Московской области действует аналогичная мера.

«При рождении ребенка семья получает коробку с 50 предметами первой необходимости либо ту же сумму деньгами», — добавил Говырин.

Также он отметил, что в Санкт-Петербурге с августа 2024 года выдают набор из 12 предметов, среди которых видеоняня, увлажнитель воздуха и другие вещи. На Ямале при рождении первого ребенка родители получают коробку с 50 позициями, а при рождении второго и последующих детей — электронный сертификат на 37 тысяч рублей.