Депутат Говырин объяснил порядок предоставления налоговых льгот по уплате земельного налога

Депутат Государственной Думы Алексей Говырин в беседе с RT объяснил гражданам России порядок предоставления налоговых льгот по уплате земельного налога. Основные положения определяются федеральным законодательством и регламентируются Налоговым кодексом РФ.

Одним из ключевых моментов является предоставление налогового вычета на сумму кадастровой стоимости шести соток земли. Этот вычет распространяется на одну собственность гражданина и доступен нескольким категориям населения:

— Пенсионеры и лица, получающие пенсию независимо от ее типа.

— Мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, имеющие право на пожизненное содержание.

— Граждане предпенсионного возраста, подходящие под критерии пенсионного обеспечения, установленные до 2019 года.

— Инвалиды первой и второй группы, а также инвалиды с детства и дети-инвалиды.

— Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, участники боевых действий и специальных операций, а также близкие родственники тех, кто погиб при исполнении служебных обязанностей.

— Многодетные семьи с тремя и более детьми, включая студентов младше 23 лет, обучающихся на дневном отделении.

— Герои СССР, герои России и полные кавалеры ордена Славы.

— Люди, пережившие воздействие радиоактивных загрязнений вследствие аварий на Чернобыльской АЭС, комбинате «Маяк» и Семипалатинском испытательном полигоне.

Эти категории граждан вправе воспользоваться налоговой скидкой, снижающей размер земельного налога, уплачиваемого ежегодно.