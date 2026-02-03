Депутат Говырин объяснил порядок предоставления налоговых льгот по уплате земельного налога
Депутат Государственной Думы Алексей Говырин в беседе с RT объяснил гражданам России порядок предоставления налоговых льгот по уплате земельного налога. Основные положения определяются федеральным законодательством и регламентируются Налоговым кодексом РФ.
Одним из ключевых моментов является предоставление налогового вычета на сумму кадастровой стоимости шести соток земли. Этот вычет распространяется на одну собственность гражданина и доступен нескольким категориям населения:
— Пенсионеры и лица, получающие пенсию независимо от ее типа.
— Мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, имеющие право на пожизненное содержание.
— Граждане предпенсионного возраста, подходящие под критерии пенсионного обеспечения, установленные до 2019 года.
— Инвалиды первой и второй группы, а также инвалиды с детства и дети-инвалиды.
— Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, участники боевых действий и специальных операций, а также близкие родственники тех, кто погиб при исполнении служебных обязанностей.
— Многодетные семьи с тремя и более детьми, включая студентов младше 23 лет, обучающихся на дневном отделении.
— Герои СССР, герои России и полные кавалеры ордена Славы.
— Люди, пережившие воздействие радиоактивных загрязнений вследствие аварий на Чернобыльской АЭС, комбинате «Маяк» и Семипалатинском испытательном полигоне.
Эти категории граждан вправе воспользоваться налоговой скидкой, снижающей размер земельного налога, уплачиваемого ежегодно.