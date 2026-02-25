Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин в интервью RT разъяснил суть ежегодной семейной выплаты, которая начнет действовать с июня 2026 года.

По словам депутата, соответствующая мера поддержки представляет собой возврат части уплаченного НДФЛ.

«Государство пересчитывает подоходный налог работающего родителя за предыдущий год по ставке 6% вместо стандартных 13%, а разницу перечисляет на карту», — объяснил парламентарий.

Получить выплату может каждый из работающих родителей, а также усыновитель, опекун или попечитель, если в семье двое и более детей до 18 лет или до 23 лет при очном обучении. Среднедушевой доход семьи за предыдущий год не должен превышать 1,5 прожиточного минимума на душу населения в регионе.