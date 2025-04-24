Депутат Говырин: некоторые семьи получат детские пособия в апреле

Депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил RT , что некоторые семьи получат детские пособия раньше — в апреле.

Это связано с майскими праздниками: Социальный фонд заранее перечисляет средства, чтобы не создавать неудобств из-за нерабочих дней.

Среди выплат, которые придут до 30 апреля, — единое пособие на детей до 17 лет, поддержка для неработающих родителей с детьми до полутора лет, пособия на первого ребенка до трех лет и для семей военнослужащих.

Те, кто получает деньги через почту, получат их по обычному графику в мае. Ежемесячная выплата из материнского капитала останется на прежней дате — 5 мая.