Депутат Говырин назвал способы увеличить будущую страховую пенсию

Член думского Комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин сообщил, что размер будущей страховой пенсии зависит прежде всего от официальной зарплаты. Страховые взносы формируют пенсионные коэффициенты, а неофициальный доход их не приносит. Максимум составляет десять коэффициентов за год.

Депутат добавил, что дополнительные годы официальной работы увеличивают стаж и число коэффициентов. Пенсионные права также начисляют за уход за ребенком до полутора лет, службу по призыву, уход за инвалидом I группы и ребенком-инвалидом. С 2026 года могут учитывать уход за пятым и последующими детьми.

Говырин посоветовал заранее проверять индивидуальный лицевой счет и восстанавливать пропущенные сведения о работе, заработке и социально значимых периодах. Для северного и сельскохозяйственного стажа действуют отдельные повышения фиксированной выплаты. Самозанятые могут добровольно платить страховые взносы, а более позднее обращение за пенсией повышает расчетные коэффициенты.