Депутат Говырин назвал апрель наиболее выгодным месяцем для весеннего отпуска в 2026 году

Депутат Госдумы Алексей Говырин в беседе с RT поделился особенностями планирования отпуска весной 2026 года. Он отметил, что при выборе времени для отдыха важно учитывать две цели: экономическую выгоду и желание получить максимально длинный перерыв.

По словам парламентария, с точки зрения финансовой выгоды наиболее удачным месяцем для отпуска будет апрель. В этом месяце 22 рабочих дня, в то время как в мае их всего 19. Это означает, что один день отпуска в апреле замещает меньшую долю зарплаты. Если же цель — максимально длинный отдых, то лучше всего взять отпуск с 4 по 8 мая.

«Федеральные выходные выстроены двумя блоками: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. Между ними остается короткий рабочий промежуток. Поэтому отпуск с 4 по 8 мая позволяет собрать очень длинный перерыв почти на полторы недели фактического отдыха», — пояснил Говырин.

Также депутат напомнил о важной юридической детали: нерабочие праздничные дни (1 и 9 мая), попавшие в отпуск, в число календарных дней отпуска не включаются.

При выборе времени для отпуска необходимо учитывать график отпусков, который обязателен и для работодателя, и для работника. О начале отпуска должны предупредить минимум за две недели. Кроме того, стоит обратить внимание на устройство конкретного месяца, включая предпраздничные сокращенные дни. В 2026 году 30 апреля и 8 мая рабочий день сокращается на один час. Иногда разумнее отработать такой день, чем тратить на него полноценный отпускной.