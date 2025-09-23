Депутат Говырин напомнил о праве многодетных матерей на досрочную пенсию

Досрочная пенсия в 2025 году остается значимой формой социальной поддержки для ряда категорий граждан. Возможность выйти на заслуженный отдых раньше общеустановленного возраста предоставляется тем, чья трудовая деятельность связана с особыми условиями. Об этом рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин в беседе RT .

По его словам, соответствующим правом обладают жители Крайнего Севера; занятые на предприятиях с вредными условиями труда; многодетные матери; граждане с солидным трудовым стажем; те, кто остался без работы, находясь в предпенсионном периоде.

«Так, мужчины, отработавшие 42 года, и женщины со стажем в 37 лет могут завершить трудовой путь на два года раньше срока», — пояснил парламентарий.

Он добавил, что процедура оформления не отличается сложностью и предусматривает подачу заявления в Социальный фонд России через МФЦ, портал «Госуслуги» или посредством работодателя.