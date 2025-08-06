Депутат Говырин напомнил о праве детей и инвалидов на льготные авиа- и ж/д билеты

Федеральное законодательство устанавливает четкие критерии и порядок предоставления льгот на проезд отдельным категориям граждан. Об этом рассказал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин в беседе с RT .

По его словам, наиболее многочисленной категорией являются дети.

«В 2025 году на постоянной основе действует программа, по которой все граждане России от 10 до 18 лет могут покупать билеты на поезда дальнего следования с 50-процентной скидкой. В авиации действует аналогичная логика», — пояснил депутат.

Он также отметил, на льготы могут рассчитывать граждане с инвалидностью, сопровождающие их лица, обладатели набора социальных услуг, герои России, ветераны Великой Отечественной войны, а также жертвы репрессий, прошедшие реабилитацию.