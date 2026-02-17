Депутат Говырин напомнил о переносе срока оплаты коммунальных услуг с 1 марта

С 1 марта в России начнет действовать ряд важных законодательных изменений, которые затронут множество граждан. Об этом сообщил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин в интервью RT .

По его словам, одним из ключевых нововведений станет изменение сроков оплаты жилищно-коммунальных услуг. Теперь оплачивать ЖКУ необходимо до 15-го числа месяца, следующего за расчетным периодом, вместо прежних 10 дней.

«Квитанции управляющие компании обязаны направлять до пятого числа, причем эти сроки закреплены в Жилищном кодексе и не могут быть изменены ни договором управления, ни решением собрания жильцов», — отметил депутат.

Также будут введены новые правила для вывесок и табличек. Если владелец магазина, кафе или офиса захочет добавить текст на иностранном языке, он должен быть идентичным по смыслу и сопоставимым по размеру и оформлению с русским вариантом.