Депутат Говырин напомнил о необходимости подачи заявления для получения соцподдержки деньгами

Федеральные льготники могут выбирать форму получения социальных услуг до 1 октября каждого года. Об этом напомнил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин в беседе с RT .

Как пояснил депутат, соответствующий набор по умолчанию включает лекарства и медицинские изделия, а также санаторные путевки и бесплатный проезд к месту лечения и обратно.

«Тем, кто предпочитает деньги, доступна ежемесячная выплата — в 2025 году ее размер составляет 1728,46 рубля», — отметил парламентарий.

По его словам, для получения денежных выплат нужно подать заявление через клиентскую службу Социального фонда России, МФЦ или портал «Госуслуги».