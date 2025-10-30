Депутат Говырин напомнил, что статус многодетной семьи дает право на бесплатное питание детей в школе

Депутат Государственной думы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин в беседе с RT напомнил, что в России многодетной считается семья с тремя и более детьми, включая усыновленных и тех, кто находится под опекой.

По словам парламентария, этот статус предоставляет доступ к различным мерам поддержки, таким как налоговые льготы и бесплатное питание в школах. Для его оформления один из родителей должен обратиться в орган социальной защиты или МФЦ, предоставив следующие документы: паспорта, свидетельства о рождении всех детей, документ о браке или разводе, справку о регистрации по месту жительства и при необходимости справку из учебного заведения, если старшему ребенку уже есть 18 лет, но он учится очно.

После проверки предоставленных данных выдается удостоверение многодетной семьи, которое можно получить в бумажном виде или в электронном формате через «Госуслуги». Электронный документ с QR-кодом имеет такую же юридическую силу, как и бумажный, и позволяет подтверждать статус при обращении за льготами и выплатами, подчеркнул Говырин.