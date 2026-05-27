Депутат Говырин напомнил, что родители детей-инвалидов и беременные имеют право на летний отпуск без отказа работодателя

Депутат Госдумы и член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин в беседе с RT рассказал, кому работодатели не могут отказать в предоставлении летнего отпуска.

«Прежде всего, это родители, опекуны и попечители ребенка-инвалида до 18 лет, которые берут отпуск в удобное для них время по ст. 262.1 Трудового кодекса России без обязанности обосновывать выбор», — заявил он.

Депутат добавил, что такая же защита предусмотрена для многодетных семей с тремя и более несовершеннолетними детьми, пока самому младшему не исполнится 14 лет.

Беременные сотрудницы, по словам Говырина, уходят в отпуск перед декретом и сразу после него независимо от стажа работы. Их мужья могут синхронизировать отпуск с супругами. Несовершеннолетние работники моложе 18 лет самостоятельно выбирают даты отпуска, и заявление допустимо подать еще до отработки шести месяцев.

Также в перечень вошли почетные доноры России, супруги военнослужащих, ветераны боевых действий, чернобыльцы, Герои России, Герои Труда и кавалеры Ордена Славы трех степеней.