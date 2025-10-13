Депутат Говырин напомнил брокерам о новых правилах взаимодействия с клиентами

Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин в беседе с RT рассказал о законах, которые вступают в силу в ноябре.

Депутат напомнил брокерам о новых стандартах взаимодействия с клиентами. Документ Центрального банка России вводит требования к квалификации сотрудников, обязывает проводить тестирование неквалифицированных инвесторов и устанавливает правила обработки жалоб.

«Это значит, что брокеры должны будут объяснять риски простым языком, не навязывать сложные инструменты без проверки знаний клиента и быстрее рассматривать претензии», — отметил парламентарий.

По словам Говырина, нововведения также коснутся производителей растительных масел и кормов для животных. Их обяжут передавать сведения обо всех операциях с продукцией в систему «Честный знак», подчеркнул член Госдумы.