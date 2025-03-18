Депутат Говырин: из-за ошибок в документах пенсия может быть занижена

Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин рассказал RT о способах увеличения пенсии в России.

По его словам, нужно контролировать учет трудового стажа и пенсионных взносов. Из-за ошибок в документах некоторые периоды работы могут быть не учтены, что приводит к занижению пенсии.

Депутат посоветовал внимательно выбирать пенсионный фонд и способ управления накоплениями. Это особенно важно для участников накопительной системы.

Еще один вариант — срочная пенсионная выплата. Получить накопленные средства можно быстрее, если гражданин делал добровольные взносы, направлял материнский капитал на накопления или участвовал в программах государственного софинансирования, добавил парламентарий.