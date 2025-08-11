Депутат Говырин напомнил об ограничении коммерции на землях СНТ и ОНТ с 1 сентября

С 1 сентября 2025 года в России изменятся правила использования земель садовых (СНТ) и огороднических (ОНТ) некоммерческих товариществ. Член комитета по малому и среднему предпринимательству, депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил RT, что новые поправки в закон о садоводстве и огородничестве запретят коммерческую деятельность на этих участках.

«Поправки уточняют, что деятельность на землях СНТ и ОНТ допускается только для собственных нужд граждан. Использование участков для оказания коммерческих услуг или систематической продажи товаров станет невозможным. Размещение коммерческих бань, гостиниц, производственных строений на таких землях будет противоречить новому порядку», — отметил Говырин.

Депутат подчеркнул, что изменения не затронут земли общего назначения, находящиеся в ведении товариществ. Если члены СНТ согласуют проекты и не нарушат градостроительные нормы, они смогут реализовывать полезные инициативы.