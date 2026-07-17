Депутат Госдумы Свищев напомнил, что при увольнении полагается денежная компенсация за неиспользованный отпуск

Работники имеют право на компенсацию за неиспользованные дни отпуска. Об этом заявил депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев в интервью Общественной Службе Новостей . По его словам, многие граждане не знают, что при увольнении им обязаны выплатить деньги за все неотгулянные дни.

Свищев подчеркнул, что независимо от количества накопившихся дней отпуска работодатель обязан выплатить компенсацию в день увольнения. Это право защищено Трудовым кодексом РФ.

По статье 127 ТК РФ, при увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные дни отпуска. Если сотрудник продолжает работать, то по статье 126 ТК РФ заменить деньгами можно только ту часть отпуска, которая превышает 28 календарных дней в год. Стандартный отпуск в 28 дней нельзя «продать» работодателю, он должен быть использован для отдыха.

Однако есть категории сотрудников, которым даже дополнительный отпуск нельзя заменить деньгами: беременные женщины, несовершеннолетние работники и те, кто работает во вредных или опасных условиях.

Компенсация рассчитывается исходя из среднего дневного заработка сотрудника. Если работодатель отказывается выплатить компенсацию, можно направить ему письменное заявление, а в случае отказа обратиться в Государственную инспекцию труда или подать иск в суд.

Ранее Верховный Суд РФ рассмотрел дело работника, который отработал в компании более 30 лет и при увольнении получил компенсацию за все неиспользованные дни отпуска. Суд подтвердил: право на компенсацию не ограничено сроком.