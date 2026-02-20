Депутат Госдумы Резник рассказал, почему российский «коньяк» называют бренди

Председатель Союзконьяка и депутат Госдумы Владислав Резник объяснил, что российские производители при экспорте маркируют свой продукт как brandy. На внутреннем рынке Евразийского экономического союза для обозначения продукции, соответствующей ГОСТу, используется слово «коньяк», написало URA.RU .

«Используется не слово cognac, а „коньяк“ на кириллице. Это наше, внутреннее в странах Евразийского экономического союза наименование, устоявшееся и известное каждому», — сказал депутат.

Резник также отметил, что в России ГОСТ устанавливает строгие требования к внешнему виду, цвету, букету, крепости и другим характеристикам коньяка.