Депутат Госдумы назвал «говном» итоги выбора молодежной столицы России

Депутат Госдумы из Томской области Владимир Самокиш раскритиковал результаты конкурса «Молодежная столица России». Он эмоционально отреагировал на итоги соревнования и назвал мероприятие полным говном, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости!» .

По итогам конкурса молодежной столицей России стал Смоленск, который получил более 550 тысяч голосов. Томск занял второе место, за него проголосовали 290 тысяч человек.

Парламентарий опубликовал пост, в котором объяснил, что конкурс разрушает страну и «взрывает сепаратизм».

«Это просто полное говно. Полное. И все это понимают. Давайте еще проиграем какому-то райцентру. Конкурс нечестный», — подчеркнул он.

Также депутат проиллюстрировал гневное сообщение картинкой презерватива. Позже Самокиш удалил публикацию и комментарии к ней.

В беседе с Telegram-каналом он подтвердил, что действительно размещал пост и подобрал к нему «первую попавшуюся» иллюстрацию.

«Томск — реально город, в котором удельный вес молодежи самый высокий в стране. Молодежь приезжает со всей страны за образованием. Каких-то вопросов к другим городам у меня нет. Но с результатами я не согласен», — уточнил парламентарий.

Ранее в России выбрали город, который в 2027 году получит статус культурной столицы. Голосование проходило в два этапа, в результате победителем стал Челябинск.