Депутат Госдумы назвал «говном» итоги выбора молодежной столицы России

Депутата ГД Самокиша возмутили итоги конкурса «Молодежная столица России»
Депутат Госдумы из Томской области Владимир Самокиш раскритиковал результаты конкурса «Молодежная столица России». Он эмоционально отреагировал на итоги соревнования и назвал мероприятие полным говном, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости!».
По итогам конкурса молодежной столицей России стал Смоленск, который получил более 550 тысяч голосов. Томск занял второе место, за него проголосовали 290 тысяч человек.
Парламентарий опубликовал пост, в котором объяснил, что конкурс разрушает страну и «взрывает сепаратизм».
«Это просто полное говно. Полное. И все это понимают. Давайте еще проиграем какому-то райцентру. Конкурс нечестный», — подчеркнул он.
Также депутат проиллюстрировал гневное сообщение картинкой презерватива. Позже Самокиш удалил публикацию и комментарии к ней.
В беседе с Telegram-каналом он подтвердил, что действительно размещал пост и подобрал к нему «первую попавшуюся» иллюстрацию.
«Томск — реально город, в котором удельный вес молодежи самый высокий в стране. Молодежь приезжает со всей страны за образованием. Каких-то вопросов к другим городам у меня нет. Но с результатами я не согласен», — уточнил парламентарий.
Ранее в России выбрали город, который в 2027 году получит статус культурной столицы. Голосование проходило в два этапа, в результате победителем стал Челябинск.