Депутат Госдумы Хамзаев обратил внимание на школьников, которые перегружены домашними заданиями

Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев в эфире радио Sputnik прокомментировал вопрос об отмене домашних заданий для школьников. Он отметил, что дети перегружены домашними заданиями, и это требует внимания.

«Вопрос с домашним заданием он местами триггерного характера, он вызывает эмоциональную напряженность в семье, когда ребенок перегружен, домашнее задание такое сложное, что родителям самим сложно пройти этот курс», — подчеркнул депутат.

При этом депутат отметил, что полностью отменять домашние задания не стоит. Он добавил, что этот вопрос должен быть поднят профессионально