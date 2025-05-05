Депутат Госдумы Гаврилов назвал способы увеличения размера будущей пенсии

Существуют эффективные способы увеличения размера будущей пенсии. О них рассказал RT председатель комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
По словам парламентария, среди ключевых мер для существенного увеличения пенсии россиян — тщательная проверка трудового стажа и уплаченных взносов, выбор надежного пенсионного фонда с хорошей доходностью, использование инструмента срочной пенсионной выплаты, приобретение недостающих пенсионных баллов и рациональное распределение средств материнского капитала на будущую пенсию. Каждый пункт предполагает индивидуальный расчет и консультацию профессионала, подчеркнул депутат.
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