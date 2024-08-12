Депутат Госдумы Чернышов предложил ужесточить наказание для владельцев за нападение их домашних животных

В действующем законодательстве меры воздействия на хозяев опасных животных недостаточны. В связи с этим вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ужесточить наказание для владельцев питомцев в случае нападения, сообщил RT.

По мнению депутата, к владельцам агрессивных собак, чьи действия нанесли кому-либо вред, применяются несоразмерно мягкие наказания. Чаще всего нападения происходят из-за бездействия хозяина или несоблюдения им требований безопасности для окружающих.

В случае принятия закона, если животное причинит тяжкий вред здоровью, то владелец питомца может быть привлечен к уголовной ответственности, отметил Чернышов.