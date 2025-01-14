Депутат Горелкин: в России могут ввести закон о добровольной экспертизе видеоигр

В России могут принять законопроект, регулирующий распространение видеоигр. Инициатива предусматривает возможность проведения добровольной экспертизы контента. Об этом заявил заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в разговоре с сайтом телеканала «Звезда».
Парламентарий отметил, что экспертизу видеоигры можно будет провести по личной инициативе граждан. Если исследование признает контент опасным и вредным для психики детей, то решать соответствующие вопросы напрямую с производителем будет уже регулятор, резюмировал депутат.
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