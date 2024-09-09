Депутат Гаврилов: устаревшие данные в ЕГРН затруднят получение выписок

Отсутствие актуальных данных в ЕГРН может затруднить некоторые важные процедуры. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в беседе с News.ru .

По его словам, устаревшие сведения в реестре способны осложнить получение выписок при смене личных данных и паспорта. То же самое касается проведения сделок с недвижимостью.

Депутат напомнил, что заявление на актуализацию информации можно подать как в бумажном, так и в электронном виде.