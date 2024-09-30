Депутат Гаврилов: установка батарей на балконе относится к запрещенным работам

Глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов перечислил запрещенные в РФ ремонтные работы в квартирах. Об этом сообщил News.ru .

По словам депутата, в помещении нельзя модифицировать несущие стены, а также объединять комнаты и кухню, где есть газовая плита. Кроме того, не допускается установка на балконе батарей централизованной системы отопления.

Парламентарий добавил, что проблемами может обернуться присоединение к жилплощади чердака или подвала. То же самое касается блокировки доступа к общедомовым системам.