Депутат Гаврилов: установка батарей на балконе относится к запрещенным работам

Глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов перечислил запрещенные в РФ ремонтные работы в квартирах. Об этом сообщил News.ru.
По словам депутата, в помещении нельзя модифицировать несущие стены, а также объединять комнаты и кухню, где есть газовая плита. Кроме того, не допускается установка на балконе батарей централизованной системы отопления.
Парламентарий добавил, что проблемами может обернуться присоединение к жилплощади чердака или подвала. То же самое касается блокировки доступа к общедомовым системам.
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