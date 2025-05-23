Депутат Гаврилов сообщил о подготовке новых правил для садоводов

В Государственной думе анонсировали значительные поправки в законодательство, касающееся садоводческих и огороднических хозяйств. Основные изменения будут связаны с правилами строительства и размещения объектов на земельных участках, сообщила « Парламентская газета » со ссылкой на данные главы комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова.

Согласно инициативе, инфраструктура садоводческих участков сможет включать не только системы подачи воды, электричества, газа и канализации, но и различные постройки — как капитальные, так и временные.

«К таким объектам отнесены, например, бани, сараи, теплицы, навесы, погреба, летние кухни и другие хозяйственные строения», — пояснил парламентарий.

По его словам, также предлагается расширить список общего имущества товариществ за счет включения дорог, заборов, очистных сооружений, площадок и других элементов инфраструктуры. Меры необходимы для регулирования коллективных обязательств и прав на общее пользование, добавила радиостанция Sputnik.