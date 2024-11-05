Депутат Гаврилов: собственники квартир могут зарабатывать на общедомовом имуществе

Общедомовое имущество ЖК дает возможность получать дополнительный доход. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в беседе с News.ru .

По его словам, собственникам квартир принадлежат не только приобретенные квадратные метры, но и часть общей территории. Речь идет о крыше, подвале, чердаке, фасаде дома, лифтах, коридорах.

«Жильцы могут зарабатывать, сдавая нежилые помещения в аренду или отдавая фасады под рекламу», — отметил депутат.

Он также рассказал, что соответствующее решение принимается на общем собрании владельцев. Полученные средства разрешается тратить на ремонт самого здания, оплату коммунальных услуг и благоустройство.