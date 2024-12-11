Депутат Гаврилов: новый законопроект защитит права владельцев подземных гаражей

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в беседе с Общественной Службой Новостей рассказал подробнее о законопроекте по защите прав владельцев подземных гаражей.

Как пояснил политик, по новому законопроекту владельцев подземных гаражей планируют избавить от бюрократии и обеспечить их прозрачностью в отношениях с собственниками земельных участков, под которыми расположен объект. Инициатива поможет решить проблему, которая существовала в России десятилетиями, добавил он.

«Основная сложность была в отсутствии четкого регулирования прав собственности на подземные гаражи и использование земельных участков, под которыми они расположены», — сказал Гаврилов.

Депутат пояснил, что теперь предлагается ввести понятия «наземный гараж», «подземный гараж» и «подземный гаражный комплекс», что упростит классификацию объектов недвижимости.