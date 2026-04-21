Депутат Гаврилов разъяснил правила ношения георгиевской ленты

Глава думского комитета по вопросам собственности, земли и имущества Сергей Гаврилов в беседе с RT разъяснил правила ношения георгиевской ленты. Лента была законодательно утверждена федеральным законом с 29 декабря 2022 года как символ воинской доблести России и защищена специальными правилами общественного использования.

Наиболее правильный и безопасный способ носить ленту — разместить ее слева на груди, около сердца, на лацкане пальто, воротнике рубашки или плече. Крепить ленту лучше аккуратно, чтобы она оставалась чистой и целой, используя булавку или нить.

Использование ленты на аксессуарах вроде сумки или рюкзака, а также внутри салона автомобиля само по себе нарушением закона не является. Однако такое размещение увеличивает вероятность повреждения ленты, что создает негативный эффект восприятия и может рассматриваться как знак пренебрежения.

Закон предусматривает ответственность исключительно за случаи публичного унижения символа, которое выражается в повреждении, замарании или иных формах умышленного порчи внешнего вида ленты. Правильное и бережное отношение к этому символу демонстрирует наше уважение к истории и героям Отечества.