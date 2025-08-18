Депутат Гаврилов рассказал о введении семейной налоговой выплаты с 2026 года

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России, кандидат экономических наук Сергей Гаврилов сообщил RT , что с 2026 года в России начнет действовать новая налоговая выплата для семей.

Как пояснил депутат, мера предполагает возврат части уплаченного налога на доходы физических лиц.

«Речь идет о перерасчете налога по пониженной ставке в 6% вместо стандартных 13%. Разница между этими величинами — те самые 7% от налогооблагаемой базы — и составит сумму, которую государство вернет работающему родителю при соблюдении определенных условий», — отметил парламентарий.

По его словам, диапазон суммы выплаты — от 56 тысяч до 189 тысяч рублей в год — зависит от уровня дохода и количества детей. Родители должны обладать официальным трудоустройством, иметь статус налоговых резидентов РФ, воспитывать минимум двоих детей.