Депутат Гаврилов рассказал, что с 1 апреля 2026 года в России вступят в силу новые законы и изменения

С 1 апреля 2026 года в России начнет действовать ряд важных законодательных изменений. Об этом сообщил председатель комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в беседе с RT .

Одним из ключевых изменений станет введение полноценного регулирования сервисов рассрочки.

«Максимальный срок рассрочки ограничен шестью месяцами. Покупатель вправе досрочно погасить рассрочку полностью или частично без какой-либо платы», — пояснил депутат.

Также вступают в силу поправки Федерального закона № 284-ФЗ, которые защищают покупателей от скрытого удорожания. Продавцу будет запрещено устанавливать разные цены на один и тот же товар в зависимости от способа оплаты.

Кроме того, максимальная сумма начислений по краткосрочным потребительским кредитам и займам снижается со 130% до 100% от суммы основного долга.

Усиление разрешительного режима продажи ряда маркированных товаров также планируется. Если надзорные органы признают недействительными сертификаты или декларации о соответствии, продажа таких товаров будет заблокирована. Это касается духов и туалетной воды, пива и напитков на его основе, обуви, упакованной воды и шин.

Для бизнеса обновляются формы счет-фактуры, книг покупок и продаж, вступают в силу новые правила заполнения платежных документов на перечисление денег в бюджет.