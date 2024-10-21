Депутат Гаврилов рассказал, что при продаже квартиры может понадобиться справка из психоневрологического диспансера

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в разговоре с изданием NEWS.ru перечислил документы, которые нужно иметь для продажи квартиры.

Помимо паспорта или свидетельства о рождении, гражданин должен иметь полную выписку из ЕГРН, а также документы, из которых следует возникновение права собственности. В отдельных случаях может потребоваться справка из психоневрологического или наркологического диспансера.

Если недвижимость была приобретена после свадьбы, продавцу нужно будет предоставить брачный договор или согласие на продажу. Если в сделке участвует представитель собственника, ему потребуется справка об отсутствии долгов по коммунальным платежам и расширенная выписка из домовой книги, где указано, что в квартире никто не прописан.