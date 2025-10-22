Депутат Гаврилов призвал признать цифровое вторжение полноценным киберпреступлением

В последние годы множество россиян столкнулись с проблемой взлома аккаунтов на портале «Госуслуги». Злоумышленники используют украденную информацию для попыток оформления микрозаймов и заявок на кредиты. Однако полицейские отказывают в возбуждении уголовного дела, не видя в ситуации состава преступления. В беседе с Life.ru свое мнение высказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов.

По его словам, проблема кроется не в отсутствии закона, а в нежелании его применять. Он считает, что следственные органы должны работать с цифровыми следами так же, как с отпечатками пальцев.

«Даже когда человек приносит в полицию точные данные — время входа, IP, скриншоты уведомлений и попыток взять микрозаймы, — ответ часто один: „отказать, отсутствует событие преступления“. Эта формулировка давно стала универсальным щитом для следователей, которым не хочется вникать в цифровые схемы», — отметил депутат.

Как пояснил парламентарий, в результате киберпреступники свободно проверяют уязвимости системы. В заключение он призвал признать цифровое вторжение полноценным преступным деянием, которое станут расследовать по статье о краже личных данных.