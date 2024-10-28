Депутат Гаврилов: при покупке дачного дома на маткапитал участок земли придется приобретать отдельно

Денежные средства материнского капитала можно реализовать только на недвижимость. Так, при покупке загородного дома земельный участок необходимо будет приобрести по отдельному договору. Об этом рассказал председатель комитета Государственной думы по вопросам собственности и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в разговоре с News.ru .

Он отметил, что потратить маткапитал можно на пригодную для проживания недвижимость, которая находится на территории России, соответствует всем санитарным нормам, а также не является аварийной и требующей реконструкции.

Покупку квартиры за маткапитал не одобрят в доме, подлежащем сносу, и в апартаментах. Кроме того, нельзя потратить сертификат на парковочное место или гараж, подчеркнул депутат.