Депутат Гаврилов предупредил, что отсутствие коммуникаций снижает стоимость дачи на 40–50%

Отсутствие коммуникаций в загородном доме, даже если он находится в хорошем месте, снижает его рыночную стоимость на 40–50%, сообщил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по вопросам собственности и земельных отношений Сергей Гаврилов.

Состояние и наличие коммуникаций на участке значительно влияют на стоимость продажи. Также кирпичные и блочные дома обычно продаются дороже, в то время как деревянные, особенно каркасные, даже с сайдингом, реализуются по более низким ценам, подчеркнул Гаврилов.

По его словам, в переговорах, если станет известно, что дом каркасный, покупатель может запросить значительную скидку. Если старая постройка не подлежит ремонту и лишена современных коммуникаций, то она подлежит сносу, что создает дополнительные расходы для покупателя, добавил Гаврилов.